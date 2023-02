Wetter in NRW an Karneval Wechselhaftes statt jeck – Rosenmontag bewölkt, aber trocken

Tiefdruckgebiete sorgen in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen für wechselhaftes und mildes Wetter. Am Sonntag, wenn die Schull- und Veedelszöch durch Köln ziehen und das Kö-Treiben in Düsseldorf stattfindet, wird es bewölkt bis bedeckt und die Karnevalisten müssen sich zunächst auf gebietsweise Regen einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Ab Mittag regnet es landesweit nur noch vereinzelt, die Temperaturen erreichen maximal 8 bis 11 Grad, es weht mäßiger Westwind.