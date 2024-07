DWD zieht Juli-Bilanz 79 Liter pro Quadratmeter – in dieser NRW-Stadt kam am meisten Regen runter

Keine satte Sommerwärme mit wochenlang blauem Himmel, sondern nach einem kühlen Start immer wieder kurze Hitzewellen und Unwetter im Wechsel: Der Juli war in Nordrhein-Westfalen kein Monat zum Zurücklehnen und Genießen. Stattdessen gab es teils heftige Starkregenereignisse wie beispielsweise am 21. Juli in Steinfurt-Burgsteinfurt, wo mit 79 Litern pro Quadratmeter der bundesweit höchste Tagesniederschlag gemessen wurde. Das teilte der Deutsche Wetterdienst DWD in seiner Juli-Bilanz mit.