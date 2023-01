Temperaturen eher wie im April Januar war bisher so warm wie noch nie

Bislang fühlte sich der Januar eher frühlingshaft als winterlich an, so hoch waren die Temperaturen. Tatsächlich wird das erste Januardrittel laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wohl als das wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in die meteorologischen Geschichtsbücher eingehen. Über alle DWD-Stationen hinweg wurde in den ersten acht Tagen des Januars eine mittlere Temperatur von rund acht Grad gemessen. Das entspricht nach Angaben des Wetterdienstes einer Temperatur, die man auf Grundlage des vieljährigen Mittelwertes der Jahre 1991 bis 2020 eher Mitte April erwarten darf. Der April 2022 beispielsweise schaffte am Ende nur einen Durchschnittswert von gut 7,8 Grad. Die am 1. Januar gemessenen zwölf Grad entsprechen demnach sogar eher den Mittelwerten für Mitte Mai.