Aussichten Kaltes und zunächst sonniges Wetter in NRW

In Nordrhein-Westfalen werden für die nächsten Tage Frost und wechselhaftes Wetter erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gibt es am Mittwoch Temperaturen zwischen minus vier und plus ein Grad. Dazu scheint vielerorts die Sonne, nur im Südwesten ist es teils stark bewölkt. In der Nacht zum Donnerstag sinken die Tiefstwerte auf minus fünf bis minus zwölf Grad im Bergland.