Wetter in NRW : Am Wochenende herrschen sommerliche Temperaturen

Essen Die Temperaturen in Nordrhein-Westfalen klettern zum regulären Ende der Osterferien auf sommerliche 23 Grad. Allerdings ist es in diesem Frühjahr bereits viel zu trocken.

Am Freitag werde es heiter und sonnig, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Zunächst sei es vereinzelt noch wolkig, am Nachmittag überwiegend klar. Bei schwachem Wind erreichen die Temperaturen laut DWD 18 Grad im Münsterland und in Ostwestfalen sowie 23 Grad im Rheinland.