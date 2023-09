Wetter zum Wochenende Wolken, Regen und kühle Temperaturen in NRW

Am Samstag soll es laut DWD gebietsweise erneut zu einzelnen Schauern kommen. Abends klinge der Regen dann ab. Das Thermometer zeige maximal 19 Grad im Flachland und 14 Grad in den Hochlagen an. Dazu gehe weiterhin mäßiger Wind. Am Sonntag wird es laut dem Wetterdienst meistens heiter und sonnig. Der Wind weht schwach bis mäßig. Die Temperaturen steigen derweil auf Höchstwerte von 20 bis 22 Grad und in den Hochlagen auf 16 bis 19 Grad.