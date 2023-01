Glättegefahr auf den Straßen Wochenstart in NRW bleibt kalt und frostig

Das winterliche Wetter setzt sich in Nordrhein-Westfalen in dieser Woche fort. Wie aus Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Montagmorgen hervorgeht, rechnen die Meteorologen bis Donnerstag mit Temperaturen von 0 bis 5 Grad, nachts fällt der Wert in höheren Lagen auf bis zu -5 Grad.