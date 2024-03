Wetter in NRW Das Wochenende wird sonnig - dann trübe Aussichten

Düsseldorf · So ganz kann sich der Frühling noch nicht in NRW durchsetzen — aber er gibt am Wochenende ein Gastspiel mit viel Sonnenschein. Doch dann kommen bald die Wolken zurück.

08.03.2024 , 07:15 Uhr

Die Sonne scheint in Bonn Ende Fabruar durch die Blüten einer Winterkirsche. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Nach einem sonnigen Start in das Wochenende müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf die Rückkehr der Wolken einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bringt der Freitag zunächst viel Sonne bei Höchsttemperaturen zwischen 9 und 13 Grad. Auch die Nacht beginnt demnach oft klar oder gering bewölkt, bevor im Südwesten allmählich Wolken aufkommen. Am Samstag ziehen dann zeitweise höhere Wolkenfelder durch, so die Vorhersage. Die Temperaturen steigen laut DWD auf höchstens 11 bis 15 Grad und es bleibt überwiegend trocken. Grau werde es ab Sonntag wieder: Wechselnd bis stark bewölkt bei höchstens 10 bis 14 Grad klingt demnach das Wochenende aus. Etwas Regen erwarten die Meteorologen örtlich zudem im Westen des Bundeslandes. Auch am Montag bleibe es zunächst stark bewölkt und zeitweise nass bei maximal 9 bis 13 Grad. Im Süden gibt es laut DWD gegen Abend aber Auflockerungen.

(top/dpa)