Örtlich bis zu 25 Grad möglich Ab dem Wochenende stehen die Zeichen auf Sommer

Wahrscheinlich ab Freitag geht es deutlich aufwärts mit den Temperaturen. Nach einem zwar eher freundlichen, aber kühlen Mittwoch bestimmt ab Donnerstag ein Hoch westlich von Irland auch das Wetter in NRW. Dabei zeigt sich laut DWD überwiegend die Sonne und auch die Temperaturen machen einen großen Satz nach oben. Spätestens ab Freitag wird dann verbreitet die 20-Grad-Marke überschritten. Zudem nimmt die Frostgefahr in den Nächten wieder ab. In den folgenden Tagen steigen die Temperaturen weiter an, so dass eine Abweichung von plus zwei bis plus vier Grad im Vergleich zum langjährigen Mittel möglich ist.