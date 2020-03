Wetter in NRW : Das Wochenende startet sonnig und wird dann nass und windig

Am Freitag kommt noch die Sonne raus, wie hier am Rheinufer in Düsseldorf. Foto: dpa/Andreas Arnold

Essen Das Wetter startet am Wochenende in NRW sonnig und wechselt dann zu nass und kalt. Außerdem wird es windig und kälter.

Während am Freitag noch die Sonne hervorkommt, ziehen am Samstagnachmittag erste Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Hinzu komme Wind aus Nord bis Nordost, vereinzelt seien auch starke Böen möglich. Dennoch bleibe es vorerst mild mit Höchsttemperaturen von 13 bis 16 Grad, in Hochlagen um die 12 Grad.