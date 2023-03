Wetter in NRW Sonntag Schnee und Glätte möglich – Regen zum Wochenstart

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete für den Samstag gebietsweise leichten Regen oder Sprühregen und Regenschauer für den Sonntag. Zudem sei im Bergland an beiden Tagen mit Schneefall zu rechnen. Am Sonntag könne es aber auch in tieferen Lagen zu Schneeregen oder Schauern kommen. Der DWD warnt daher vor örtlicher Glättegefahr. Die Temperaturen erreichen am Wochenende fünf bis acht Grad am Samstag sowie bis zu sieben Grad am Sonntag.