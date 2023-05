Unwetter in NRW möglich Wochenende bringt Gewitter mit Starkregen und Sturmböen

Deutlich unangenehmer fällt dann wieder der Sonntag aus. Laut Beck wird es meist stark bewölkt sein, dabei sind häufig Schauer oder schauerartiger Regen zu erwarten, der auch anhaltend und stark sein kann. Im Nachmittagsverlauf und am Abend könne es örtlich Gewitter mit Starkregen und kleinkörnigem Hagel geben. Lokal begrenzt seien auch Unwetter mit Starkregen möglich. Regional festlegen will sich die Meteorologin dabei nicht, auftreten könnten diese Unwetterereignisse in allen Teilen des Landes – beispielsweise auch in Lüdenscheid, wo am Sonntag um 12 Uhr die Rahmede-Talbrücke an der A 45 gesprengt werden soll. Ob das Wetter am Ablauf der Sprengung etwas ändert, wird sich zeigen.