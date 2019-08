Wetter in NRW : Wochenende bringt „so viel Sonne wie geht“

Wetter in NRW

Essen Das letzte Ferienwochenende in NRW wird noch einmal sehr sommerlich. Die Meteorologen erwarten Temperaturen um die 30 Grad und Sonne satt.

Wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte, gibt es am Freitag ohne Wolken am Himmel „so viel Sonne wie nur geht“. Es werde zwischen 24 und 29 Grad warm und bleibe trocken.

Genauso sommerlich soll es dann am Samstag weitergehen: Die Temperaturen steigen laut DWD landesweit sogar noch mal um ein bis zwei Grad. Am Sonntag könnten dann einige Wolken aufziehen, es wird aber im Tagesverlauf überwiegend trocken. Schauer könnten am Abend im Sauerland aufziehen. Dazu rechnet der Wetterdienst mit Temperaturen über der 30-Grad-Marke - bis zu 32 Grad seien möglich.