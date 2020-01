Wolken und Regen : Erstes Wochenende 2020 wird durchwachsen

Zwei Männer gehen bei leichtem Regen mit grünen Schirmen eine Allee in Köln entlang. (Symbolbild). Foto: dpa/Henning Kaiser

Essen Meist dichte Wolken, kaum Sonne und immer wieder Schauer: Den Menschen in NRW steht zum Jahresanfang ein wechselhaftes Wochenende bevor. Winterlich kalt wird es aber nicht so richtig.

Der Freitag bringt den Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge viele Wolken und besonders am Nachmittag landesweit Schauer bei Temperaturen zwischen 4 und 10 Grad. Dabei ist es vor allem im Bergland windig mit teils stürmischen Böen. Die Nacht bleibt voraussichtlich bedeckt, vielerorts kann es weiter regnen. Bei Tiefsttemperaturen um den Gefrierpunkt warnt der DWD vor möglicher Eisglätte.

Der Samstag bringt dann laut Prognosen erneut viele Wolken und besonders in Westfalen immer wieder Schauer, bei 2 bis 8 Grad kann es vielerorts aber auch zwischenzeitig auflockern. Im Osten des Landes kann es erneut stürmische Böen geben. In der Nacht liegen die Temperaturen wohl bei -1 bis 4 Grad, besonders in den Bergregionen kann es auch schneien und erneut glatt werden.