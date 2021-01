Neuschnee im Bergland : Wolken und Regen in NRW

Foto: RPO/Claudia Hauser 8 Bilder Kaum Schneetouristen in Eifel und Sauerland

Düsseldorf Die Woche beginnt in Nordrhein-Westfalen unbeständig. Wolken, Regen und Schneeregen wechseln sich ab, an manchen Stellen bleibt es trocken. Auch mit Neuschnee kann laut dem Deutschen Wetterdienst gerechnet werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Bergland ist am Montagvormittag mit leichtem Schneefall oder Schneegriesel zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. In tieferen Lagen gibt es vereinzelte Regenschauer, überwiegend bleibt es aber bewölkt und trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen sechs Grad am Rhein und drei Grad in Ostwestfalen.

In der Nacht zu Dienstag verstärken sich laut DWD-Prognose die Schneefälle im Sauerland und in der Eifel. Oberhalb von 400 Metern werden fünf bis fünfzehn Zentimeter Neuschnee erwartet. In tieferen Regionen gibt es Regenschauer. Auch tagsüber halten die Niederschläge an, die Schneefallgrenze steigt dabei auf etwa 600 Meter. Die Temperaturen erreichen am Dienstag bis zu acht Grad, im Bergland sind zwei bis fünf Grad möglich.

Bis auf einzelne Regen- oder Schneeschauer bleibt es am Mittwoch meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen vier und sechs Grad.

Foto: dpa/Marcel Kusch 13 Bilder Polizei-Einsatz gegen Ansturm auf Winterorte in NRW

Ruhigeres Wochenende in den Ski- und Rodelregionen

Im Vergleich zum vorherigen Wochenende hat der Andrang in den Kostenpflichtiger Inhalt Ski- und Rodelregionen Eifel und Sauerland an diesem Samstag und Sonntag nach Polizeiangaben insgesamt nachgelassen. Dennoch kam es am Sonntag auf einzelnen Parkplätzen bei Bad Münstereifel zu Überfüllung und Platznot. Im Märkischen Kreis musste eine Zufahrt zur Nordhelle bei Meinerzhagen zeitweise gesperrt werden. Dort bildeten sich Staus, und es gab etliche Falschparker in Wohngebieten, sagte ein Polizeisprecher.

Da in den Höhenlagen überall Schnee liege, seien viele Ausflügler in anderen Gebiete ausgewichen. Die Masse habe sich besser verteilt. Dennoch habe es Uneinsichtige gegeben, die in die verschneiten Landschaften drängten und rodeln wollten. Am Michelsberg und am Effelsberg nahe Bad Münstereifel sowie in Blankenheim waren Ordnungskräfte im Einsatz und verteilten Flyer zur Corona-Schutzverordnung. Die Lage sei beherrschbar gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Anzeigen wurden nicht gestellt.

(dtm/dpa)