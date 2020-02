Wetter in NRW : Wird es nochmal richtig Winter?

In Düsseldorf blühen Ende Januar die Krokusse in einem Park. Foto: dpa/Martin Gerten

Düsseldorf Viel zu warm, zu trocken, kaum Frost - so zeigt sich bislang der Winter in NRW. Falls Eis und Schnee weiter ausbleiben, wäre das absolut bemerkenswert, so der Deutsche Wetterdienst.

In ganz Deutschland hat sich der Winter rar gemacht. In NRW war es im Dezember und Januar besonders mild. „Bemerkenswert ist, dass es im Rheinland keinerlei Eistage mit einer Höchsttemperatur unter Null Grad oder Tage mit einer Schneedecke von mindestens einem Zentimeter gegeben hat“, sagt Meteorologe Thomas Kesseler-Lauterkorn vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Eigentlich hätte es durchschnittlich in den vergangenen beiden Monaten fünf bis sieben solcher Tage geben müssen. „Wie der Rest des Februars verlaufen wird, ist natürlich noch unklar. Bleiben Schnee und Eis aber völlig aus, wäre das aber ebenfalls absolut bemerkenswert. Wenn auch in Zeiten der Klimaerwärmung nicht ganz neu“, sagt der Meteorologe.

In den nächsten zehn Tagen sei bislang nicht mit einem markanten Wintereinbruch mit Schneedecke im Flachland, oder Dauerfrost zu rechnen. Zwar sinken in dieser Woche die Temperaturen wieder, am Dienstag kann es ab 300 Metern Höhe auch leichten Schneefall geben, sagt Meteorologe Markus Winkler vom DWD. In der Nacht zu Mittwoch wird es auch frostig. „Aber nur in höheren Lagen wird wohl etwas davon liegenbleiben“, sagt Winkler. Ansonsten bestimmen Regen und Graupel in dieser Woche das Wetter in NRW.

Die Wahrscheinlichkeit für einen insgesamt sehr milden Winter ist damit deutlich erhöht. Zu dieser Jahreszeit gehören für die Experten die Monate Dezember, Januar und Februar. Es sind also nur noch wenige Wochen, in denen der Winter überhaupt zurückkehren könnte. Hohe Chancen rechnet der DWD dem aber noch aus einem anderen Grund nicht aus: „Besonders seit Ende der 1980er-Jahre sind im Zuge der allgemeinen Klimaerwärmung auch die Winterdurchschnittstemperaturen deutlich angestiegen“, sagt Meteorologe Kesseler-Lauterkorn. Und zwar durchschnittlich um ein Grad. „Klimatologisch gesehen ist das eine enorme Hausnummer.“

In NRW hatte der Dezember 2019 eine Mitteltemperatur von 4,9 Grad. Damit lag er 1,3 Grad über dem langjährigen Mittelwert von 2,6 Grad, der zwischen 1981 und 2010 errechnet wurde. „Das war ein milder Dezember, aber bei weitem nicht rekordverdächtig. Der Spitzen-Dezember 2015 lag in NRW bei sage und schreibe 8,4 Grad“, sagt der Experte. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881 liegt 2019 immerhin aber auf Platz 9 der wärmsten Dezember (zusammen mit 1979, 2011 und 2013).

Der Januar 2020 war in NRW ähnlich mild und wies eine Mitteltemperatur von 4,7 Grad auf. „Normal, also Durchschnitt, ist für den NRW-Januar eine Temperatur von 1,9 Grad“, sagt Kesseler-Lauterkorn. Der Januar gehörte in ganz Deutschland mit im Schnitt 3,3 Grad zu den zehn wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Damit ist der der Monat 3,8 Grad wärmer gewesen als im Durchschnitt. Einzigartig ist das Wetter in NRW in diesem Winter aber nicht.