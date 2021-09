Wetter im Westen : In NRW wird es am Wochenende sonnig und warm

In NRW wird es am Wochenende sonnig und warm

In Düsseldorf kommt am Wochenende die Sonne raus. Foto: dpa/Jonas Güttler

Düsseldorf Das erste Septemberwochenende bringt Nordrhein-Westfalen den Sommer zurück. Am Samstag sind bis zu 25 am Sonntag bis zu 27 Grad drin. Und auch der Freitag verspricht heiteres Wetter.

Am ersten Wochenende im September werden in NRW bis zu 27 Grad erwartet. „Es wird heiter bis sonnig“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Im Süden des Landes könnten am Samstag die Höchstwerte auf bis zu 25 Grad klettern. Im Norden wiederum sorgen dichtere Wolken für etwas gedämpftere Temperaturen zwischen 21 bis 23 Grad, die sich im Laufe des Tages aber auflösen sollen. Dazu bleibt es trocken. Am Sonntag rechnet der DWD verbreitet mit 25 bis 27 Grad und viel Sonnenschein.