Wetter wird winterlich : In NRW fällt zum Wochenbeginn Schnee

Bereits Ende November fiel Schnee auch im Flachland von NRW - wie hier in Dortmund. Foto: dpa/Dieter Menne

Essen Es wird kalt in NRW – vor allem in den Nächten. Dann kann es auch schneien. Am Morgen drohen dann glatte Straßen und später rutschiger Schneematsch.

Die neue Woche bringt den Menschen in NRW winterliches Wetter mit Schnee und Schneeregen, vor allem in den Nächten. Im Bergland würden die Flocken tagsüber auch mal liegen bleiben, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst am Sonntag.

Mehr als eine dünne Schicht sei aber nicht zu erwarten. Im Flachland werde aus Schnee eher Schneematsch, wie es hieß. Frost und Tauwetter wechseln sich in den kommenden Tagen ab. Auf den Straßen kann es glatt werden. Die Sonne zeigt sich kaum.

(top/dpa)