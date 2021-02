Wetter in NRW : Nächtlicher Wintereinbruch mit Eisregen und Schnee

In der Nacht zu Sonntag hat vielerorts in NRW Eisregen für spiegelglatte Straßen gesorgt. Außerdem schneite es teilweise kräftig. Das Winterwetter kann den ganzen Sonntag anhalten.

Im Siegerland in Nordrhein-Westfalens setzte der Eisregen bereits am Samstagabend ein. Sonntagmorgen ging er bereits in der Region rund um Köln nieder und sorgte für glatte Straßen. In Westfalen schneite es zudem ordentlich, auch Teile des Ruhrgebiets, darunter Bochum, liegt am Sonntagmorgen unter einer Schneedecke.

Die Lage auf den Autobahnen Nordrhein-Westfalens ist trotz des heftigen Wintereinbruchs in Teilen des Bundeslandes am Sonntagmorgen weitgehend entspannt. „Es liegen rund um Münster bestimmt 20 bis 30 Zentimeter Schnee“, sagte ein Polizeisprecher. Die wichtigsten Verkehrsachsen im Münsterland seien aber gut geräumt. Unfälle habe es kaum gegeben. „Die Menschen waren vernünftig und sind zu Hause geblieben.“

Auch im ebenfalls besonders stark von dem Wintereinbruch betroffenen Bielefeld kamen die Streufahrzeuge auf den Autobahnen gut voran. In Dortmund meldete die Polizei rund 35 witterungsbedingte Unfälle aus der Nacht - etwa auf der Sauerlandlinie A45 mit ihren vielen Brücken. Es sei aber in allen Fällen bei Blechschaden geblieben. Weiter südlich in Düsseldorf und Köln gab es kaum Probleme.

Die Winterdienste waren in Nordrhein-Westfalen auf einen der größten Einsätze seit Jahren eingestellt. Behörden hatten appelliert, dass Autofahrer, wenn überhaupt nötig, nur mit vollem Tank, Winterreifen und Decken zum Wärmen loszufahren sollten.

Schnee auch am Sonntag

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in NRW am Sonntag auch bei Tageseinbruch weiter mit starken Schneefällen und gefährlichem Eisregen. Für Teile Landes gilt die höchste Warnstufe: In Ostwestfalen über Münster und Unna wird vor extrem starken Schneeverwehungen, Sturmböen und starkem Schneefall gewarnt. Besonders betroffen sei die Region vom Kreis Lippe über Bielefeld und Paderborn bis nach Münster und Unna.In nahezu ganz NRW droht zudem Glatteis durch Eisregen. Lediglich zwischen Köln, Aachen und der Eifel gebe es keine besondere Gefahr durch das Wetter.

Erst am Mittag und Nachmittag verliere der starke Wintereinbruch seine Kraft, sagte ein Meteorologe am Sonntagmorgen in Essen. Genaue Werte, wie viel Schnee in der Nacht bereits gefallen ist, gab es zunächst nicht.

Der große Wintereinbruch hat vor allem die Mitte Deutschlands in der Nacht zum Sonntag erfasst - er ist aber zunächst hinter den Befürchtungen der Rettungsdienste und Meteorologen zurückgeblieben. In Niedersachsen gab es vereinzelt erste Schneeverwehungen. Heftige Schneefälle führten in Thüringen vielerorts zu Unfällen auf glatten Straßen. Die Polizeidienststellen registrierten zunächst keine größeren Probleme.

Bis in die Nacht zum Montag hinein ist mit extremem Schneefall und Schneeverwehungen in Teilen Deutschlands zu rechnen. Straßen und Schienen könnten nicht mehr befahrbar sein. Einzelne Zugverbindungen im Norden wurden bereits vorsorglich gesperrt.

