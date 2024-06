Aussichten für NRW Windiges Wetter mit Schauen und Gewittern am Dienstag

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich am Dienstag auf wechselhaftes und windiges Wetter einstellen. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge ist es am Vormittag noch heiter, ehe die Wolkendecke später dichter wird und im Nordwesten auch Schauer und Gewitter möglich sind. Laut den Prognosen lockert es am Abend wieder auf. Am Dienstag werden Temperaturhöchstwerte zwischen 14 und 18 Grad erwartet.