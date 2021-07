Wetter in NRW : Kühlere Temperaturen, Windböen und kurze Gewitter

Wetter in NRW

Düsseldorf Die Menschen in Nordrhein-Westfalen werden in den kommenden Tagen eher wechselhaftes Wetter erleben: Windböen und kurze Gewitter sind bei eher bedecktem Himmer angesagt.

Am Mittwoch wird es zeitweise stärker bewölkt mit Schauern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Vereinzelt können kurze Gewitter mit Sturmböen auftreten. Die Temperaturen erreichen 22 bis 24 Grad. In der Nacht bleibt es wechselnd bewölkt bei Tiefstwerten zwischen 16 bis 14 Grad.