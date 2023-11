Auch Bahnverkehr betroffen Wind und Regen in Nordrhein-Westfalen – DWD erwartet heftige Böen

In Nordrhein-Westfalen müssen sich die Menschen am Donnerstag gegen stürmisches Wetter wappnen. Während es im Tiefland zu Böen von 70 Kilometern pro Stunde komme, seien im Bergland auch Sturmböen von 80 Kilometern pro Stunde wahrscheinlich, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen. „Wir befinden uns am Rand des Orkantiefs. Windstärken von 8 bis 9, in höheren Berglagen bis zu 20, können erreicht werden“, sagte ein Sprecher des DWD auf Anfrage unserer Redaktion. In exponierten Lagen seien einzelne Sturmböen von 95 Kilometern pro Stunde nicht ausgeschlossen. Ganz Nordrhein-Westfalen sei betroffen, eine Unwetterwarnung gebe es derzeit nicht. Am Donnerstagabend beruhige sich die Lage allmählich.