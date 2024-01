Aussichten in NRW Wetterdienst warnt weiter vor Unwettern – Pegel steigen wieder an

Mit 47 von 104 Messstationen waren fast an der Hälfte der Stationen am Mittwochvormittag in NRW die Hochwasser-Warnschwellen 1 und 2 überschritten, wie das Umweltministerium berichtete. An Messstationen der Weser könne ein Überschreiten der höchsten Warnschwelle 3 nicht ausgeschlossen werden. Es sei davon auszugehen, dass gerade an kleineren Gewässern, an denen bereits die Warnstufe 1 gilt, mit weiteren Niederschlägen die Warnstufe 2 erreicht werden könne.