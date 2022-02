Wetter am Wochenende : Starkregen in NRW erwartet – Bäche können über Ufer treten

Düsseldorf Stürmische Böen und Regen prägen das Wochenende, vor allem den Sonntag. In einigen Regionen können Bäche über die Ufer treten. Der Deutsche Wetterdienst stellt sich regional auf Gefahrenmeldungen ein.

Es bleibt unbeständig in NRW. Vergangene Woche fegten starke Windböen über das Land, lediglich am Mittwoch zeigte sich vereinzelt die Sonne für einige Stunden. Nun meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) starken Regen für das Wochenende. Bereits in der Nacht zum Sonntag erreichen von Nordwesten neue Tiefausläufer Deutschland, berichtet der DWD. Sturm gibt es vor allem in der Mitte und dem Süden, Dauerregen vorrangig an den Westhängen der Mittelgebirge. „Sicherlich kommt man gebietsweise nicht um eine Dauerregenwarnung herum“, sagt Maria Hafenrichter, Meteorologin des DWD in Essen. Welche Regionen besonders vom starken Regenfall am Sonntag betroffen sein werden, müsse man kurzfristig bewerten. Es sei aber davon auszugehen, dass besonders das Bergische Land Richtung Siegerland und die West-Eifel örtlich hohe Niederschlagsmengen abbekommen werden, sagt Hafenrichter.