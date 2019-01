Schon morgens lange Staus: Wetterdienst erwartet neuen Schnee in NRW

Düsseldorf Starke Schneefälle und glatte Straßen haben am Montag im Berufsverkehr für mehrere Unfälle und lange Staus gesorgt. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor stürmischen Böen und bis zu 20 Zentimeter Neuschnee.

Großalarm löste am Montagmorgen die Feuerwehr-Leitstelle in Bergisch Gladbach für Wermelskirchen aus: Eine Lehrerin der Waldschule drohte auf ihrer Fahrt zum Parkplatz am der Tennisanlage Vogelsang bei Schneeglätte einen Abhang hinunter zu rutschten. Auf der A1 im Bergischen Land versperrten querstehende Lkw die Ausfahrten in Lennep und auch Wuppertal-Ronsdorf.