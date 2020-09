Bis zu 32 Grad im Raum Köln : Am Dienstag wird es noch einmal sommerlich heiß

Essen Nach einem Wochenende mit warmen 25 Grad soll es nächste Woche erneut hochsommerlich werden. Regen ist in NRW erstmal keiner in Sicht.

Der Sommer kehrt zurück nach Nordrhein-Westfalen: Für Dienstag rechnet der Deutsche Wetterdienst im Raum Köln mit Höchsttemperaturen von 32 Grad. Aber auch in anderen südlicheren Landesteilen würden häufig 30 Grad erreicht, sagte Meteorologe Markus Winkler am Donnerstag in Essen. Regen sei in der kommenden Woche bislang nicht in Sicht.