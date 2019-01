Winter in NRW: Neuer Schnee und Glatteis sind im Anmarsch

Essen Temperaturen bis zu minus zehn Grad in NRW – und in der Nacht zu Samstag wieder Schneefall: Der Wetterdienst warnt vor Glatteis und gefrorenen Böden bis zum Wochenende.

Kalt, aber größtenteils trocken bleibt es bis zum Wochenende in Nordrhein-Westfalen. Donnerstag werden es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge im Rheinland um die null Grad, in der Nacht zu Freitag könnten die Temperaturen dann auf bis zu minus zehn Grad sinken. „Es können mal einzelne Schneeflocken fallen“, sagte eine DWD-Meteorologin. Ansonsten sehe der Freitag relativ freundlich aus - bis zur Nacht.

Deutlich wärmer werde es dann im weiteren Verlauf des Samstags mit Temperaturen bis zu sechs Grad im Flachland, so dass der Schnee nicht liegen bleibe. In der Nacht zu Sonntag rechnet die DWD-Meteorologin mit Regen, dazu kann es windig werden. Am Sonntag liegen die Höchstwerte bei circa fünf Grad.

Winter-Wetter hatte am Mittwoch in NRW zu langen Staus auf den Autobahnen, einigen Blechschäden und auch schweren Unfällen geführt. In Münster schleuderte ein 41-jähriger Mann mit seinem Wagen vermutlich über eine Eisplatte auf der A1 und überschlug sich dabei mehrmals. Der Fahrer wurde laut Polizeiangaben in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Fahrstreifen zwischen dem Kreuz Münster-Süd und Münster-Nord blieben mehrere Stunden gesperrt. Einige Autofahrer seien mit Schnee und Glätte überfordert gewesen, sagte eine Sprecherin der Düsseldorfer Autobahn-Leitstelle.