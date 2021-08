Wetter in NRW : Weiter Schauer, Gewitter und Starkregen möglich

Hitzewelle, Unwetter, Hochwasser - Wetterextreme in NRW 2021

Essen Es bleibt nass und ungemütlich in NRW: Auch am Mittwoch kann es in einigen Teilen des Landes Gewitter geben. Etwas sommerlicher kann es am Donnerstag werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Nordrhein-Westfalen weitere Schauer und Gewitter vorhergesagt. Der Mittwoch beginnt regnerisch, vom Mittag an kann es vor allem im Osten und Süden auch kurze Gewitter mit Starkregen geben, wie der DWD am Morgen mitteilte. Lokal können demnach Regenmengen von stündlich bis zu 25 Litern pro Quadratmeter fallen. Die Höchsttemperaturen liegen am Mittwoch zwischen 21 und 23, auf dem Kahlen Asten bei 16 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag klingen die Schauer ab. Örtlich kann es neblig werden bei Tiefsttemperaturen von etwa 12 Grad, im Bergland etwa 9 Grad. Am Donnerstag ist es zunächst örtlich weiterhin neblig. Es bleibt aber überwiegend trocken, auch mit heiteren Abschnitten.

Im Tagesverlauf kann es gebietsweise zu Schauern kommen, vereinzelt auch zu kurzen Gewittern. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 23 Grad.

