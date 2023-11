Ausblick Weiter Regen in NRW – erste Flüsse treten über Ufer

Das Wetter bleibe weiter wechselhaft, teils mit neuem Regen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Ein neues Tief am Donnerstag und Freitag treffe zwar mit seinen Niederschlägen Nordrhein-Westfalen kaum. Der Regen in Süddeutschland fließe aber in den Rhein, dessen Pegelstände im Süden bereits deutlich gestiegen seien. Ein lang anhaltendes Hoch mit trockener Witterung zeichne sich für NRW vorerst nicht ab, sagte der Meteorologe.