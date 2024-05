Wetter Wechselhafter Wochenbeginn in NRW

Schauer und Gewitter hier – blauer Himmel und Sonne dort: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet in der neuen Woche durchwachsenes Wetter: Am Montag ist es im Nordosten zunächst heiter bis sonnig und in den restlichen Regionen wechselnd bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Ab dem Mittag ist vor allem im Rheinland mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Dabei besteht auch die Gefahr von unwetterartigen Starkregen mit kleinkörnigem Hagel. Im Nordosten bleibt es laut den Meteorologen den ganzen Tag trocken.