Wetterprognose : Wechselhafte Tage und frostige Nächte in NRW

Die warmen Frühlingstage sind zumindest für diese Woche vorbei. Stattdessen wird es frostig in NRW (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Düsseldorf/Essen Nach einigen schönen Frühlingstagen sollten Sie spätestens heute wieder den Wintermantel auspacken. Der Deutsche Wetterdienst hat einen Ausblick für die kommende Woche gegeben.

Am Sonntag trauten vermutliche viele Menschen in NRW ihren Augen kaum: Wo man einen Tag vorher bei 18 Grad auf dem Balkon in der Sonne sitzen konnte, fielen dicke Schneeflocken. Ähnlich geht es nun auch weiter.

Die Woche beginnt in Nordrhein-Westfalen wechselhaft mit einer Mischung aus Sonne, Regenschauern und Schnee. Anfangs herrscht laut den Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen noch leichter bis mäßiger Frost bis -7 Grad, im Bergland auch darunter. Dabei muss bevorzugt im Süden gebietsweise mit Glätte durch überfrierende Nässe gerechnet werden. Tagsüber kommen von Norden her Schauer, die das Bergland aber erst gegen Abend erreichen. Oberhalb etwa 400 Meter kommen sie als Schnee herunter, zeitweise mit Glätte durch etwas Schneematsch.

In der Nacht zum Dienstag wird es laut DWD erneut verbreitet frostig zwischen 0 und -3 Grad, im Bergland bis -5 Grad. Dabei muss streckenweise mit Glätte durch überfrierende Restnässe gerechnet werden.

In der Nacht zu Dienstag ziehen die Schauer laut DWD-Vorhersage nach Süden ab, die Temperaturen sinken auf bis zu -3 Grad im Flachland und bis zu -5 Grad im Bergland. Auf den Straßen kann es glatt werden. Am Dienstag bleibt es überwiegend trocken und sonnig bei 7 bis 10 Grad.

Nach Prognose der DWD-Meteorologen sinken die Temperaturen in der Nacht zu Mittwoch weiter auf bis zu -8 Grad. Dabei bleibt es aber trocken. Am Mittwoch ziehen dann dichte Wolken auf, die zum Abend hin einzelne Regenschauer mitbringen.

Am Donnerstag wird es dann laut DWD wolkig bis stark bewölkt, ganz vereinzelt fällt auch leichter Regen oder Sprühregen. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 11 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis West. In der Nacht zum Freitag wird es dann wieder stark bewölkt und von Nordwesten her fällt gebietsweise etwas Regen. Die Tiefstwerte liege zwischen 4 bis 2 Grad, im Bergland 2 bis 0 Grad.

(dtm/dpa)