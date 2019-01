Wetter in NRW : Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen

In NRW wird es stürmisch (Symbolbild). Foto: ddp

Düsseldorf Am Dienstag wird es in NRW stürmisch. Für das gesamte Bundesland gibt es eine Warnmeldung des Deutschen Wetterdienstes. Am Mittwoch kann es auch im Flachland schneien.

Weiterleiten Drucken Von Carola Siedentop

Ein Sturmtief von der Nordsee wird am Dienstag über NRW ziehen. Das bringt Regen und Windgeschwindigkeiten von rund 90 Stundenkilometern mit sich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Warnung herausgegeben. Durch den Sturm können Äste und Dachziegel herabstürzen. Die Warnung gilt bis Mittwoch, 3 Uhr.

Die Sturmwarnungen, die für ganz Deutschland gelten, haben auch Auswirkungen auf den Verkehr. Am wichtigen Drehkreuz Amsterdam Schiphol strich die niederländische Fluggesellschaft KLM vorsorglich etwa 160 Flüge, darunter auch Verbindungen nach Düsseldorf. Der Flughafen rechnet damit, dass die stürmischen Winde für Verspätungen und weitere Flugausfälle sorgen könnten.Die Deutsche Bahn schloss zunächst auch Auswirkungen des Sturmtiefs auf den Bahnverkehr nicht aus. Reisende sollten sich vorab informieren.

Der Dienstagvormittag beginnt mit Schauern und Sturmböen bis zu Windstärke 9 (80 km/h ). Vor allem In Schauernähe muss dann später mit schweren Sturmböen der Stärke 10 gerechnet werden, warnt der DWD. Das entspricht rund 90 Stundenkilometern.

Der dauerhafte Niederschlag wird am Dienstag anfangs nur in den höchsten Lagen des Sauerlands als Schnee herunterkommen, am Nachmittag wird die Schneegrenze auf 500 Meter absinken. In der Nacht zum Mittwoch wird es laut DWD weiter teils kräftige, vereinzelt auch gewittrige Schauer geben. Im Flachland kann es Schnee oder Schneeregen geben. Die Temperaturen liegen zwischen 3 und 1 Grad in tiefen Lagen und 1 bis -2 Grad im Bergland. Es droht Glätte durch überfrierende Nässe oder Schneefall.

Andere Teile Deutschlands könnte es am Dienstag deutlich heftiger treffen: Unter anderem in Sachsen wird starker Schneefall erwartet. Für Teile der Nordseeküste warnt das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie vor einer Sturmflut, verursacht von Sturmtief „Benjamin“.

In den Niederlanden könnte erneut Ladung aus den Containern des Frachtschiffes „MSC Zoe“ an Land spülen. Vor allem die Strände der Wattenmeerinseln Terschelling, Ameland und Schiermonnikoog müssten sich auf Weiteres Treibgut einstellen, warnten die Behörden in der Provinz Friesland.

Die „MSC Zoe“ hatte in der vergangenen Woche auf dem Weg nach Bremerhaven 281 Container in der Nordsee verloren. Die meisten wurden inzwischen geortet und befinden sich auf dem Meeresboden. Die Behörden schließen aber nicht aus, dass Container, die noch nicht geortet wurden, durch die hohen Wellen beschädigt werden und aufbrechen. Bürger wurden auch aufgerufen, während des Sturmes die Säuberungsaktionen der Strände einzustellen.

(top/mit dpa)