Deutscher Wetterdienst Warnung vor schweren Sturmböen und Gewitter in NRW

War es am Samstag (13. April 2024) noch sommerlich warm und am Sonntag immerhin noch frühlingshaft mild, geht es mit den Temperaturen wieder deutlich bergab. Eine Kaltfront bringt ab Montagnachmittag stürmisches und regnerisches Wetter. Zeitweise ist mit schweren Sturmböen zu rechnen, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Diese erreichen von Westen her kommend eine Windgeschwindigkeit von 85 Stundenkilometern). Vereinzelt sind auch schwere Sturmböen bis 100 Stundenkilometern möglich.