Wetterdienst warnt In NRW droht gefrierender Regen und Glatteis

In ganz Deutschland ist vielerorts durch gefrierenden Regen und Glatteis am Freitag Vorsicht geboten. Betroffen ist vor allem der Westen und Südwesten, so der DWD mitteilte. Ab der Nacht zum Freitag bis zum Mittag rechnen die Meteorologen dort teils mit gefrierendem Regen und Glatteis. „So oder so gilt vor allem zur Hauptverkehrszeit höchste Vorsicht. Egal ob per Auto, mit dem Fahrrad oder zu Fuß sollte man sich den örtlichen Begebenheiten dementsprechend anpassen“, sagte DWD-Meteorologin Tanja Sauter. Angesichts des Bahnstreiks von Donnerstagabend bis Freitagabend müssen sich die Menschen auf volle Straßen einstellen.