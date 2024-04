Ungemütliches Wetter Sturmschäden in NRW – es bleibt weiter windig

In Köln ist während des Unwetters am Montag ein Bus der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) von einem umgestürzten Baum beschädigt worden. Der Fahrer sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Mehrere umgestürzte Bäume und abgeknickte Äste haben am Abend in Köln für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Insgesamt seien 130 Gefahrenmeldungen aufgrund des Gewitters mit starkem Regen und Wind abgearbeitet worden, so die Feuerwehr.