Wetter in NRW : Viel Sonne an Pfingsten - Am Montag bis zu 26 Grad

Viel Sonne an Pfingsten - Am Montag bis zu 26 Grad

Essen Keine Wolken, nur Sonne: Zu Beginn des Pfingstwochenendes hat sich das Wetter im Westen von seiner schönen Seite gezeigt - und auch in den kommenden Tagen bleibt es sonnig. Auf den NRW-Autobahnen blieb es ruhig.

Nach einer deutlichen Abkühlung in der Nacht erwartete der DWD am Sonntag im Tagesverlauf von Osten her vermehrt Wolken und auffrischenden Nordostwind bei Temperaturen von 19 bis 23 Grad.

Auf den Autobahnen in NRW hat es am Samstagvormittag kaum Verkehrsprobleme gegeben. Den Polizeidienststellen in den verschiedenen Regionen zufolge gab es zum Beginn des Pfingstwochenendes keine Auffälligkeiten. Der WDR meldete in der Mittagszeit im bevölkerungsreichsten Bundesland knapp 30 Kilometer Stau auf den Autobahnen insgesamt. Auf der A4 bei Bergisch Gladbach gab es wegen Bauarbeiten einen mehrere Kilometer langen Stau, wie ein Sprecher der Polizei Köln sagte.