Wissen Sie noch? Als der März in NRW minus 19 Grad hatte

Von einer „kleinen Eiszeit“ war die Rede, Zugvögel und der Start der Spargelernte waren in Gefahr – der März vor zehn Jahren war der kälteste seit vielen Jahrzehnten. Mit minus 19 Grad in Brandenburg und immerhin minus sieben in NRW zog sich seinerzeit der Winter ungewöhnlich lang hin. Ganz Europa stöhnte damals unter tiefen Temperaturen und starken Schneefällen. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew etwa fielen innerhalb eines Tages mehr als 24 Millionen Tonnen Schnee. Davon können die Skigebiete dieser Tage nur noch träumen. Wir blicken mit einem Jahrzehnt Abstand auf den März 2013 zurück.