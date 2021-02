Bis zu 20 Grad in NRW möglich : Von der Eiszeit in den Frühling

Frühlingshafte Temperaturen bestimmen am Wochenende das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In Düsseldorf sollen am Samstag bis zu 17 Grad erreicht werden. Foto: dpa/Martin Gerten

Düsseldorf Eine Woche lang hatten eisige Temperaturen NRW im Griff, doch jetzt ist Tauwetter angesagt. Bis zu 20 Grad sind am Wochenende möglich, sagen Metereologen. Das kann zu körperlichen Beeinträchtigungen führen.

Nach Straßenglätte, Schneefall und gefrierendem Regen kündigt sich in NRW für die kommenden Tage Tauwetter bei deutlich steigenden Temperaturen an. Von teilweise minus 23 Grad geht es auf mindestens 15 Grad rauf. „So eine Wetterlage bekommen wir alle zehn Jahre“, sagt Daniel Trüns, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst. Er geht davon aus, dass der Februar deswegen trotz der bis dahin eiskalten Phase ein eher warmer Monat werden wird. „Im Februar sind diese Temperatur-Schwankungen eigentlich völlig normal, vor allem in gemäßigten Gebieten wie bei uns“, sagt Trüns.

Spätestens am Wochenende hält der Frühling Einzug in NRW – zumindest von den Temperaturen her. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für den kommenden Freitag Höchstwerte zwischen zehn und 14 Grad; Samstag seien sogar bis zu 18 Grad möglich. „Das Wetter wird in den nächsten Tagen sehr mild, fast schon warm“, sagt der Meteorologe. Selbst 20 Grad könnten am Wochenende möglich sein. Während es am Freitag dabei noch teils wolkig ist und auch ein paar Tropfen Regen möglich sein können, klart sich der Himmel ab Samstag auf. Das Wetter soll dann meist sonnig und trocken sein, prognostiziert der Wetterdienst. Mit Regen rechnen die Experten erst wieder ab der kommenden Woche.

Info Wetterfühlig oder Wetterempfindlich? Forschung Wissenschaftler, die untersuchen, welchen Einfluss das Wetter auf den menschlichen Körper hat, sind sogenannte

Medizin-Meteorologen. Einfluss Die Experten unterscheiden drei Arten des Wechselspiels zwischen Mensch und Wetter. Die Wetterreaktion ist das Anpassen auf Temperaturschwankungen. Einige Menschen nehmen den Einfluss des Wetters auf den eigenen Körper subjektiv verstärkt war (Wetterfühligkeit). Für Ältere und chronisch Kranke kann das Wetter sogar gefährlich sein (Wetterempfindlichkeit).

Doch das heißt nicht, dass der Eiskratzer und die Winterjacke schon eingemottet werden sollten. „Die Kältephase ist jetzt vorbei, der Winter aber noch nicht“, sagt Daniel Trüns. Es sei sehr wahrscheinlich, dass es wieder kälter werden könnte. In den Nächten sei dann auch noch Frost möglich.

Der abrupte Wetterumschwung von kalt auf warm dürfte in den kommenden Tagen auch einigen Menschen zu schaffen machen. Kopf- und Gliederschmerzen, Müdigkeit oder Kreislaufprobleme sind nur einige Probleme, die bei schnellen Wetterwechseln auftreten können. Auch auf den Schlaf können sich die Temperaturschwankungen auswirken. Wie stark der einzelne davon jedoch betroffen ist, ist von Person zu Person unterschiedlich, sagen Mediziner.

Wer mit solchen Problemen zu kämpfen hat, dem empfehlen Experten, sich abzuhärten. Spaziergänge an der frischen Luft, eine ausgewogene Ernährung mit Obst und viel Wasser sowie ausreichend Schlaf und Entspannung können helfen, den Folgen des Temperaturwechsels entgegenzuwirken. Wer kann, sollte also das kommende Wochenende dazu nutzen, sich in der Natur bei einem Spaziergang zu entspannen.

Wärme-Rekorde für einen Februartag werden mit den fürs Wochenende angekündigten Temperaturen aber wahrscheinlich nicht gebrochen. Den Rekord für den wärmsten Februartag in NRW hält seit dem 18. Februar 2019 die Stadt Geilenkirchen im Kreis Heinsberg mit 20,6 Grad – gefolgt von Aachen, wo am 14. Februar 1961 19,8 Grad gemessen wurden. An den bundesweiten Rekord kommt jedoch keine der Temperaturen heran. In Jena (Thüringen) wurde es am 26. Februar 1900 23 Grad warm – bis heute ungebrochen.