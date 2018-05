Wetter in NRW: Unwetterwarnung vor starken Gewittern

Wetter in NRW : Meteorologen warnen vor starken Gewittern

Regenwolken über einer Wiese (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Essen Schauer, Blitz und Donner lösen in Nordrhein-Westfalen das sonnige Pfingstwochenende ab. Am Dienstag gibt es Unwetterwarnungen. Zum Wochenende kündigt sich Hitze an.

Ab Dienstagmittag ziehen erste Gewitter von Südwesten bis Nordosten durch das Land, sagte die Meteorologin Yvonne Tuchscherer vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen. Wegen starken Regens werde in Teilen NRWs auch vor Unwetter gewarnt. Gegen 16.30 Uhr liegen Unwetterwarnungen für den Westen des Landes, darunter der Niederrhein, Krefeld, Duisburg, Düsseldorf, Mönchengladbach, Köln und Bergheim.

Es könne zu Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter, örtlich auch bis zu 30 Litern pro Quadratmeter, Hagel und starken Böen bis 60 km/h kommen.

„Die Gewitter halten bis in die Nacht an. Am Mittwoch geht es vor allem westlich des Rheins weiter“, sagte die Expertin. Dazu wird es zwischen 22 und 26 Grad, am Mittwoch bis 27 Grad warm.



Auch am Donnerstag halten die Schauer und teils kräftigen Gewitter an, örtlich seien Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich.

Zum Wochenende hin dreht sich dann das Wetter. Ab Freitag werden sommerliche Temperaturen um die 28 Grad erwartet, am Wochenende und zu Beginn der neuen Woche könnte sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden. Dazu wird es trocken und sonnig.

(lsa/dpa)