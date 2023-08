Wetter in NRW Unwetterwarnung vor schweren Gewittern und Orkanböen

Zeitweise gab in betroffenen Gebieten bereits Stromausfälle. In Düsseldorf meldet eine private Wetterstation im Garte eine Regenrate von 33,5 Liter pro Quadratmeter - und steigend. Das bedeutet: Wenn es eine Stunde so weiterregnen würde wie am Morgen, würden 33,5 Liter zusammenkommen.