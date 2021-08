Wetter in NRW : In der Nacht drohen Hagel und Starkregen

Offenbach Das Wetter bleibt vorerst ungemütlich. Nachdem es am Donnerstag einzelne Schauer und Gewitter gab, wird für die Nacht zu Freitag vereinzelt mit Starkregen und weiteren Gewittern gerechnet.

Das Wetter bleibt in Nordrhein-Westfalen ungemütlich. In der Nacht zu Freitag kann mit lokal begrenztem Starkregen gerechnet werden, vor allem in Ostwestfalen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag mit. Vereinzelt kann es auch zu Unwettern mit heftigem Starkregen kommen, mit geringer Wahrscheinlichkeit ist auch Hagel möglich.