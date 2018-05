Wetter in NRW: Unwetter-Warnung mit Starkregen und Hagel

Düsseldorf Ab Dienstagmittag kann es in NRW heftig gewittern. Es werden Starkregen und Hagel erwartet. Der Deutsche Wetterdienst warnt außerdem vor Hitze.

Warnung auch vor Hitze

Vor den Gewittern am Nachmittag wird es zunächst noch einmal sehr heiß: Die Temperaturen steigen auf 27 bis 31 Grad. Der gestrige Montag war der „wärmste Tag des Jahres bis jetzt“ in Deutschland, sagte ein DWD-Sprecher am Abend. Am heißesten war es in Genthin in Sachsen-Anhalt. Dort wurden 33,3 Grad gemessen. In NRW wurden vielerorts Temperaturen um 30 Grad erreicht. Einen neuen deutschen Hitzerekord für einen 28. Mai gab es allerdings nicht.