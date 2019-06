Sturm und Hagel : Am Mittwoch teils heftige Unwetter in NRW erwartet

Eine Gewitterfront zieht über eine Landstraße in Haltern am See, auf der Autos vorbeifahren (Archivbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Wer am Mittwoch den Grill anschmeißen will, der sollte sich besser einen sicheren und trockenen Platz dafür suchen: am Nachmittag ziehen teils schwere Unwetter über NRW hinweg.

Ab dem Mittag ziehen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) landesweit starke Gewitter auf mit Starkregen und Sturmböen von bis zu 85 Kilometer pro Stunde. Örtlich könne es auch zu Unwettern mit heftigem Starkregen, orkanartigen Böen von über 110 Kilometer pro Stunde und Hagel kommen, teilte der DWD mit. Dabei bleibe es zunächst schwülwarm mit Höchsttemperaturen von 28 bis 32 Grad, im Bergland bis zu 27 Grad.

Tornado-Gefahr in NRW?

„Tornados könnten theoretisch aus einer Superzelle entstehen, großes Potential dafür gibt es allerdings aktuell nicht“, sagte der Meteorologe David Bötzel. Wo genau das Unwetter herunter kommen wird, können die Experten noch nicht mit Sicherheit sagen. „Aktuell sieht es so aus, als würde die Linie zwischen Düsseldorf und Köln aus Richtung Osten und Norden ziehen“, sagt Bötzel. Man könne aber auch nicht ausschließen, dass Unwetter auch südlich der beiden Städte aufkommen.

In der Nacht zum Donnerstag lassen die Gewitter laut DWD nur langsam nach. Und auch am Tag bleibe es wolkig bis stark bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern. Die Temperaturen erreichen am Donnerstag nur noch Höchstwerte von 20 bis 24 Grad, in den Hochlagen bis zu 18 Grad. Und auch am Freitag bleibt es etwas kühler bei 21 bis 23 Grad. Dann werde es wieder sonniger, so der DWD.

Der Freitag wird wieder meist heiterer, vor allem in Nordwesten bleibt es jedoch auch wolkig. Vereinzelt kann es dort auch regnen. Im Rest des Landes bleibt es verbreitet niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 23 Grad, in Hochlagen um 18 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind, der teils böig auffrischt. In der Nacht zu Samstag ist es voraussichtlich nur noch gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken dann auf 11 bis 8 Grad.