Wetter in NRW : Goldener Oktober mit bunten Blättern und Sonnenschein

Düsseldorf Der Herbst zeigt sich im Oktober 2022 von seiner zahmen Seite: Die Temperaturen sind mild, oft scheint die Sonne und lockt zum Spaziergang in die Natur. Impressionen aus NRW und ein Plädoyer für den Herbst.

Jede Jahreszeit hat ihren Reiz - und der Herbst punktet vor allem mit der bunten Blätterpracht. Noch sind die Temperaturen so mild, dass sich Spaziergänge in den Parks und Wäldern anbieten. Eichhörnchen bereiten sich auf den Winter vor und sammeln Nüsse, die Zugvögel sind regelmäßig als lautes Spektakel am Himmel zu sehen. Es gibt also einiges, was die stillere Jahreszeit zu bieten hat. Auch manche Ausflüge sind gerade jetzt zu empfehlen.