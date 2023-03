Ausgerechnet zum Streik Tief bringt am Montag Kälte, Schnee und Graupelschauer

Zum Wochenstart zieht laut der Prognose Polarluft aus Norden herein, die in Höhenlagen Frost und Glätte bringt. Doch auch im Flachland kann es Schnee- und Graupelschauer geben. Schon in der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen auf bis zu minus zwei Grad in Höhenlagen ab. Dort besteht laut DWD die Gefahr von Straßenglätte. Am Tag ist es den Angaben zufolge wechselnd bewölkt mit Schauern. Die Temperaturen liegen zwischen fünf und acht Grad, in Höhenlagen um den Gefrierpunkt.