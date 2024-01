Auflockerung im Süden von NRW Regen nimmt zum Wochenende ab – Temperatursturz am Sonntag

Der Dauerregen in Nordrhein-Westfalen lässt zum Wochenende hin laut Vorhersage voraussichtlich nach. Der Sonntag soll komplett regenfrei bleiben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Am Freitag und Samstag soll es noch ab und zu regnen. Für den Donnerstag meldete der DWD teils noch Dauerregen.