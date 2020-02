Wetterdienst warnt vor Böen : Sturm reißt Dach von Einkaufszentrum in Kaarst ab

Sturm reißt Dach von Einkaufszentrum in Kaarst ab

Essen In NRW kann es am Samstag Sturmböen mit bis zu 100 Stundenkilometern geben. Davor warnt der Deutsche Wetterdienst. Dazu gibt es Schauer und Gewitter.

Das Wochenende wird wieder einmal stürmisch in NRW: Am Samstag kann es am Nachmittag und frühen Abend durch den Durchzug einer Kaltfront stürmische Böen von 80 Kilometern pro Stunde geben. Vereinzelt seien sogar schwere Böen mit bis zu 100 Stundenkilometern möglich, warnt der Deutsche Wetterdienst.