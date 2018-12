Vormittag wird extrem windig: Wetterdienst warnt vor Sturm an Rhein und Ruhr

Düsseldorf Der Freitag beginnt in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens sehr ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Wind- und Sturmböen. Auch am Nachmittag bleibt es regnerisch und windig.

Am letzten Werktag vor Heiligabend zeigt sich das Wetter in Nordrhein-Westfalen noch nicht von seiner besinnlichen Seite. In weiten Teilen des Landes regnete es am frühen Morgen. Auch am Nachmittag ist überall mit Schauern zu rechnen, gerade westlich des Berglandes ist Dauerregen möglich.