Wetterprognose für die Woche Sturm und Schnee in NRW erwartet — Glatteis möglich

Am Dienstag wird es laut DWD wechselnd, teils stark bewölkt. Am Vormittag lässt der Regen oder Schneeregen nach. Am Nachmittag bleibt es überwiegend niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 4, in Gipfellagen um -1 Grad. Zunächst weht ein meist mäßiger, im Tagesverlauf schwacher Wind aus Südwest. In der Nacht zum Mittwoch wird es dann wechselnd bewölkt und meist niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf -2 bis -5, im höheren Bergland bis -7 Grad. Es herrscht Glättegefahr.