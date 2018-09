Wetter in NRW: Sturm und Regen läuten Herbst-Beginn ein

Düsseldorf In NRW ist es am Freitag ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen. Außerdem regnet es und es wird kühler.

Offizieller Herbstbeginn ist eigentlich erst am Sonntag, 23. September, doch bereits am Freitag passt sich das Wetter an und läutet den Abschied des Hitze-Sommers 2018 ein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für ganz NRW vor Sturmböen. Sie können Geschwindigkeiten um 70 Stundenkilometer (Windstärke 8) erreichen, in Nähe der Regenfälle müsse mit Sturmböen bis zu 85 km/h (Windstärke 9) gerechnet werden.